Di Valerio si sa ben poco, se non che è un tecnico del suono e un videomaker e che avrebbe conosciuto Alessandra proprio nell'ambiente musicale, dal quale entrambi provengono. Originario di Eboli (Salerno) e di casa a Olevano sul Tusciano, è nato il 6 agosto 1994 e ha quindi quasi 31 anni, 8 in meno della Amoroso, che ne compirà 39 il 12 agosto. Tecnico del suono, si è sempre mantenuto distante dalla ribalta mediatica: il suo profilo Instagram è privato e non esistono apparizioni ufficiali accanto alla cantante. Una delle rare attestazioni pubbliche risale al 2021, quando Pastore ringraziò Amoroso per un monologo dedicato ai lavoratori dello spettacolo. La loro relazione, costruita lontano dai riflettori, è stata confermata solo nel 2025, con l’annuncio da parte della cantante dell’arrivo della loro prima figlia, segnando così una svolta personale importante nella vita dell'artista.