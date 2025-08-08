Alessandra Amoroso scatenata sul palco... col pancione
Il compagno, Valerio Pastore, da cui aspetta il primo figlio, le ha chiesto di diventare sua moglie alla fine del suo ultimo live
Alessandra Amoroso si sposa. La proposta di matrimonio da parte del suo compagno, Valerio Pastore, come documentato da un filmato condiviso sui social da Salento News, è avvenuta, a sorpresa, dietro le quinte al termine del concerto della cantante nella sua Lecce. Un momento magico condiviso "solo" da alcuni amici, parenti, qualche fan e qualche fotografo, durante il quale Valerio, dopo averle regalato un mazzo di fiori, si è inginocchiato davanti ad Alessandra e le ha chiesto di diventare sua moglie dandole l'anello.
Tra lacrime e sorrisi, davanti ad un gesto così inaspettato, la cantante è apparsa davvero senza parole, prima di dire sì al suo compagno e buttarsi tra le sue braccia per un bacio che ha suggellato la romantica proposta.
Non a casa Valerio ha scelto il concerto di Lecce per un momento così importante. E' qui infatti che il viaggio musicale di Alessandra Amoroso è cominciato ed è qui, sul palco delle Cave del Duca, che l'artista ha voluto concludere il suo lungo tour estivo... col pancione.
L'ex vincitrice di Amici infatti aspetta da Valerio Pastore la sua prima figlia, Penelope, che dovrebbe nascere a settembre. Dopo settimane di rumor è stata la stessa cantante salentina a dare la notizia sui suoi canali social dove ha pubblicato uno scatto completamente in ombra, in cui si vede la sua silhouette e quella del compagno, Valerio Pastore, che le bacia il pancino: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!", scrive la futura mamma, che svela anche il nome e il periodo indicativo della nascita del bebè: "Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…Settembre è vicino".
Alessandra e Valerio sarebbero una coppia da circa due anni, ma pochissimi sono gli scatti rubati che li ritraggono insieme e poche le informazioni che li riguardano. Schivi e molto attenti a restare lontani dai riflettori i due hanno vissuto finora la loro love story tenendo alla larga paparazzi e gossip.
Di Valerio si sa ben poco, se non che è un tecnico del suono e un videomaker e che avrebbe conosciuto Alessandra proprio nell'ambiente musicale, dal quale entrambi provengono. Originario di Eboli (Salerno) e di casa a Olevano sul Tusciano, è nato il 6 agosto 1994 e ha quindi quasi 31 anni, 8 in meno della Amoroso, che ne compirà 39 il 12 agosto. Tecnico del suono, si è sempre mantenuto distante dalla ribalta mediatica: il suo profilo Instagram è privato e non esistono apparizioni ufficiali accanto alla cantante. Una delle rare attestazioni pubbliche risale al 2021, quando Pastore ringraziò Amoroso per un monologo dedicato ai lavoratori dello spettacolo. La loro relazione, costruita lontano dai riflettori, è stata confermata solo nel 2025, con l’annuncio da parte della cantante dell’arrivo della loro prima figlia, segnando così una svolta personale importante nella vita dell'artista.
