"Gigi e Vanessa - Insieme", per il gran finale ci sono anche Geolier e Pio e Amedeo

Il sipario si apre ancora una volta su "Gigi e Vanessa - Insieme", il varietà che ha conquistato il pubblico con il calore della musica e la complicità dei suoi protagonisti. Domani, mercoledì 3 dicembre, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada tornano su Canale 5 per il terzo e ultimo appuntamento di uno show che celebra l'incontro tra generazioni, linguaggi e stili diversi. Una serata costruita sul valore dell'amicizia, tra risate, duetti e ricordi che profumano di emozione.