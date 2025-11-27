Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada giocano a "Chi vuol essere milionario" con Gerry Scotti

I conduttori del programma "Gigi e Vanessa insieme" si divertono a rispondere alla domande
© Da video
Nella seconda puntata del varietà "Gigi e Vanessa Insieme", Gerry Scotti sorprende i due padroni di casa con un momento dal sapore nostalgico e ironico: una versione speciale di "Chi vuol essere milionario", pensata per mettere alla prova quanto Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conoscano davvero l’uno l’altra. Ne nasce una sfida divertente, punteggiata da battute, siparietti e complicità.
Incontrada parte con sicurezza, rispondendo senza esitazioni alla prima domanda: "Quale mare bagna Napoli?". Il cantautore, invece, inciampa subito sulla domanda successiva, dedicata agli abitanti di Barcellona. "Io volevo suggerirtelo, ma tu non mi guardavi mai”, lo prende in giro la showgirl spagnola, tra le risate del pubblico.
Il gioco procede tra scambi esilaranti e tentativi maldestri di aiutarsi a vicenda, fino all’arrivo degli "aiuti da casa". È D'Alessio a utilizzare la celebre telefonata, chiamando in causa niente meno che il compagno della partner televisiva, per scoprire quale film la conduttrice abbia visto almeno trenta volte. La risposta, sorprendentemente precisa, è "I dieci comandamenti" di Cecil B. DeMille.
Alla fine, non c’è un vero vincitore né un perdente: la sfida si conclude con un clima di leggerezza, affetto e intesa. Gerry Scotti, soddisfatto, consegna ai protagonisti un verdetto giocoso e benevolo: "Promossi entrambi".