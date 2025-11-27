Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada giocano a "Chi vuol essere milionario" con Gerry Scotti

Nella seconda puntata del varietà "Gigi e Vanessa Insieme", Gerry Scotti sorprende i due padroni di casa con un momento dal sapore nostalgico e ironico: una versione speciale di "Chi vuol essere milionario", pensata per mettere alla prova quanto Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conoscano davvero l’uno l’altra. Ne nasce una sfida divertente, punteggiata da battute, siparietti e complicità.