Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
il quiz

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada giocano a "Chi vuol essere milionario" con Gerry Scotti

I conduttori del programma "Gigi e Vanessa insieme" si divertono a rispondere alla domande

27 Nov 2025 - 09:53
© Da video

© Da video

Nella seconda puntata del varietà "Gigi e Vanessa Insieme", Gerry Scotti sorprende i due padroni di casa con un momento dal sapore nostalgico e ironico: una versione speciale di "Chi vuol essere milionario", pensata per mettere alla prova quanto Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada conoscano davvero l’uno l’altra. Ne nasce una sfida divertente, punteggiata da battute, siparietti e complicità.

Incontrada parte con sicurezza, rispondendo senza esitazioni alla prima domanda: "Quale mare bagna Napoli?". Il cantautore, invece, inciampa subito sulla domanda successiva, dedicata agli abitanti di Barcellona. "Io volevo suggerirtelo, ma tu non mi guardavi mai”, lo prende in giro la showgirl spagnola, tra le risate del pubblico.

Leggi anche

Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini omaggiano le gemelle Kessler ballando il "Da-da-un-pa"

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada giocano con Bonolis e Laurenti: eccoli alla prova di "Avanti un altro!"

Il gioco procede tra scambi esilaranti e tentativi maldestri di aiutarsi a vicenda, fino all’arrivo degli "aiuti da casa". È D'Alessio a utilizzare la celebre telefonata, chiamando in causa niente meno che il compagno della partner televisiva, per scoprire quale film la conduttrice abbia visto almeno trenta volte. La risposta, sorprendentemente precisa, è "I dieci comandamenti" di Cecil B. DeMille.

Alla fine, non c’è un vero vincitore né un perdente: la sfida si conclude con un clima di leggerezza, affetto e intesa. Gerry Scotti, soddisfatto, consegna ai protagonisti un verdetto giocoso e benevolo: "Promossi entrambi".

vanessa incontrada
gigi d'alessio
chi vuol essere milionario