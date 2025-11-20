Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada giocano con Bonolis e Laurenti: eccoli alla prova di "Avanti un altro!"

Durante la prima puntata di "Gigi e Vanessa -Insieme", i due protagonisti dello show di Canale 5 si divertono nel gioco finale del quiz
Tra gli ospiti che hanno arricchito la prima puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme", in onda mercoledì 19 novembre in prima serata su Canale 5, sono intervenuti anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gag, intrattenimento musicali e tante risate, i due conduttori dello show si sono dunque sottoposti al gioco finale di "Avanti un altro!", ideato proprio da Bonolis. "Vi darò due opzioni di risposta prima della domanda e voi mi dovrete dare la risposta sbagliata, non quella giusta", ha spiegato Bonolis prima di dare il via ai cinque minuti del quiz.
La prima a iniziare il gioco è Vanessa Incontrada, subito alle prese con una domanda sul romanzo storico di Alessandro Manzoni, "I promessi sposi". I due protagonisti della trasmissione sono costretti più volte a ricominciare dalla prima domanda, ricadendo in diverse occasioni negli medesimi errori.
Il quiz prende una piega ben diversa quando a leggere le domande si presenta Luca Laurenti, che con il suo modo di fare unico e irriverente ha divertito il pubblico e gli stessi conduttori dello show.