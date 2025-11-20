Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada giocano con Bonolis e Laurenti: eccoli alla prova di "Avanti un altro!"

Tra gli ospiti che hanno arricchito la prima puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme", in onda mercoledì 19 novembre in prima serata su Canale 5, sono intervenuti anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra gag, intrattenimento musicali e tante risate, i due conduttori dello show si sono dunque sottoposti al gioco finale di "Avanti un altro!", ideato proprio da Bonolis. "Vi darò due opzioni di risposta prima della domanda e voi mi dovrete dare la risposta sbagliata, non quella giusta", ha spiegato Bonolis prima di dare il via ai cinque minuti del quiz.