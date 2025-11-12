Appuntamento col futuro, le startup dei Village by Crédit Agricole incontrano gli investitori al Demo Day

Seconda edizione dell'evento che promuove dieci nuove realtà protagoniste dell'innovazione in settori come Intelligenza artificiale, sostenibilità e IoT
© Ufficio stampa
Il 15 ottobre Milano ha ospitato la seconda edizione del Demo Day nazionale organizzato dalla rete italiana dei Village di Crédit Agricole, un evento sold out che si è tenuto presso la sede di Corso di Porta Romana. Dieci startup selezionate hanno presentato i loro progetti a oltre 150 investitori italiani e internazionali, promuovendo innovazione in settori come AI, sostenibilità e IoT. Un'occasione per che ha permesso alle startup, in fase di fundraising, di avere massima visibilità attraverso l'esposizione delle idee imprenditoriali.
Il network dei Village, nato a Parigi nel 2014, si è espanso globalmente con 47 sedi in Francia, Lussemburgo e Italia, dove opera a Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania. Qui, oltre 200 startup sono statevengono accelerate e, supportate da più di 90 partner aziendali e 175 stakeholder come università e fondi di venture capital. Le presentazioni hanno evidenziato soluzioni all'avanguardia in ambiti come intelligenza artificiale, sostenibilità, IoT ed energia rinnovabile, confermando il ruolo del Gruppo nel promuovere un ecosistema imprenditoriale dinamico e territoriale.
Durante l'iniziativa, si sono susseguiti i pitch di dieci startup scelte dal network dei Village. Queste imprese, in fase di fundraising, hanno colto l'opportunità di esporre le loro idee a una vasta platea di investitori selezionati, sia italiani che internazionali. L'obiettivo di Crédit Agricole Italia è stato proprio quello di creare un ponte tra innovazione e capitale, garantendo visibilità e diffusione dei progetti imprenditoriali.
Ecco le dieci startup che hanno animato il Demo Day, ciascuna con soluzioni innovative in diversi settori:
-FairMind (LVM): propone agenti IA per velocizzare lo sviluppo software enterprise, attraverso code-base digital twin, open source Large Language Models.
-BusForFun (LVM): fornisce servizi di mobilità condivisa per eventi e aziende, con un approccio orientato alla sostenibilità.
-Archimede (LVS): offre soluzioni IoT satellitari off-grid, ideali per industrie e aree remote.
-Geen (LVS): un motore AI per triage conversazionale che guida verso i servizi appropriati, riduce costi e sprechi, scalabile per welfare aziendale e strutture mediche.
-DEC energy (LVA): ha creato una piattaforma per energia rinnovabile, dove le aziende generano le proprie Garanzie di origine.
-ISINNOVA (LVP): startup studio che sviluppa il progetto DIANA, un sistema di diagnostica che integra tecnologie avanzate e AI per valutazioni cliniche.
-Matchplat (LVT): SaaS di Data Intelligence per analisi interne e di mercato, basato su dati e AI proprietari.
-IoTinga (LVT): realizza soluzioni IoT e termostati smart per un comfort domestico efficiente.
-CDC Studio (LVP): convertono scarti tessili in materie prime, affrontando lo smaltimento con un modello di economia circolare.
-Klear Finance (LVM): fornisce un concierge finanziario AI modulare e digitale, che unisce tecnologia e consulenza personalizzata.