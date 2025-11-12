Appuntamento col futuro, le startup dei Village by Crédit Agricole incontrano gli investitori al Demo Day

Il network dei Village, nato a Parigi nel 2014, si è espanso globalmente con 47 sedi in Francia, Lussemburgo e Italia, dove opera a Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania. Qui, oltre 200 startup sono statevengono accelerate e, supportate da più di 90 partner aziendali e 175 stakeholder come università e fondi di venture capital. Le presentazioni hanno evidenziato soluzioni all'avanguardia in ambiti come intelligenza artificiale, sostenibilità, IoT ed energia rinnovabile, confermando il ruolo del Gruppo nel promuovere un ecosistema imprenditoriale dinamico e territoriale.