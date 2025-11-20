Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ricordano Peppe Vessicchio

L’omaggio della coppia al direttore d’orchestra scomparso
© Da video
Durante la prima puntata di "Gigi e Vanessa - Insieme" il cantautore napoletano e la conduttrice hanno ricordato in apertura di puntata Peppe Vessicchio, il direttore d'orchestra scomparso di recente all'età di 69 anni.
I due protagonisti della trasmissione hanno ricordato Vessicchio con un brano di Gino Paoli "Ti lascio una canzone", cantata al pianoforte da D'Alessio, mentre sullo sfondo la scritta dedicata al compositore: "Ciao Peppe".
Nel corso della trasmissione non sono mancati grandi ospiti e momenti divertenti: a cantare con i due protagonisti ci sono stati Emma Marrone ed Eros Ramazzotti. Invece, tra gli ospiti più divertenti a intrattenere il pubblico ci hanno pensato Giorgio Panariello e il comico Federico Cicchella. Una gag molto divertente, infine, è stata quella con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con cui la coppia ha giocato al gioco finale di "Avanti un altro!".