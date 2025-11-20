Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada ricordano Peppe Vessicchio

Nel corso della trasmissione non sono mancati grandi ospiti e momenti divertenti: a cantare con i due protagonisti ci sono stati Emma Marrone ed Eros Ramazzotti. Invece, tra gli ospiti più divertenti a intrattenere il pubblico ci hanno pensato Giorgio Panariello e il comico Federico Cicchella. Una gag molto divertente, infine, è stata quella con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, con cui la coppia ha giocato al gioco finale di "Avanti un altro!".