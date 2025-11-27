Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini omaggiano le gemelle Kessler ballando il "Da-da-un-pa"

Il ricordo delle ballerine scomparse la scorsa settimana nel programma "Gigi e Vanessa insieme"
© Da video
Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini hanno omaggiato le gemelle Kessler nella seconda puntata dello show di Canale 5 "Gigi e Vanessa insieme". Le due showgirl si sono esibite in una rivisitazione del brano che ha reso iconiche in Italia Alice ed Ellen Kessler: il "Da-da-un-pa".
Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini accendono il palco con una versione irresistibile del celebre motivo del varietà anni Sessanta che non fu solo una sigla televisiva, ma un tratto distintivo dell’intrattenimento dell'epoca. La coreografia delle Kessler contribuì a trasformarlo in un riferimento riconoscibile della tv italiana.
Nei giorni in cui le due sorelle gemelle tedesche sono scomparse insieme, in una decisione commovente che ha fatto il giro del mondo, il programma di Canale 5 le ha volute ricordare nel modo migliore possibile, reinterpretando quella coreografia che le ha rese indimenticabili e le ha trasformate in due colonne della televisione italiane.