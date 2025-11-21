Gemelle Kessler: ecco quanto hanno pagato per il suicidio assistito

"Le gemelle Kessler si sono rivolte a noi per la decisione del suicidio assistito", ha dichiarato il portavoce Wega Wetzel. "Stavano considerando questa scelta da diverso tempo. Erano membri dell'organizzazione da oltre sei mesi. Un avvocato e un medico hanno condotto con loro dei colloqui preliminari. Le persone che optano per questa scelta devono assolutamente essere lucide, libere e responsabili. La decisione deve essere ponderata e coerente, ovvero presa nel corso di un lungo periodo e non impulsiva".