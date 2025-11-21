Gemelle Kessler: ecco quanto hanno pagato per il suicidio assistito

Addio ad Alice e Ellen Kessler, le foto della loro carriera
© Ansa
© Ansa
Wega Wetzel, portavoce di DGHS, ha svelato a "Tmz" costi e procedure affrontati dalle sorelle
© IPA
Secondo quanto riportato da TMZ le gemelle Kessler avrebbero pagato migliaia di euro per ricorrere al suicidio assistito in Germania. La conferma arriva da Wega Wetzel, portavoce di DGHS, una delle principali associazioni tedesche che si occupano di accompagnamento al fine vita.
Wetzel ha spiegato che la tariffa attuale per una procedura di suicidio assistito è di 4mila euro per una singola persona e 6mila euro per due persone che scelgono di procedere insieme. La somma copre l'intero servizio: assistenza medica, consulenza legale e tutte le spese operative connesse.
Alice ed Ellen Kessler si erano rivolte alla DGHS (acronimo che tradotto significa Società Tedesca per il Morire Umano) più di un anno fa. Il loro intento era quello di porre fine alla propria vita con dignità, insieme e nello stesso giorno. La decisione definitiva è stata presa il 17 novembre, quando le due artiste hanno scelto di procedere nella loro abitazione di Grünwald, località situata vicino a Monaco di Baviera.
Wetzel ha descritto in sintesi il processo, che si compone di più fasi. Il medico prepara un'infusione contenente una dose letale di anestetico, poi l'operatore sanitario inserisce l'ago nel paziente. È infine il paziente stesso ad attivare l'infusione, elemento essenziale per la validità della procedura. Una volta avvenuto il decesso, DGHS è tenuta a informare immediatamente la polizia. Solo lo scorso anno, l'associazione ha seguito oltre 600 casi di suicidio assistito.
© Ansa
© Ansa
Il percorso con la DGHS richiede diversi passaggi. Secondo il sito ufficiale dell'organizzazione, infatti, i candidati devono essere iscritti alla DGHS da almeno sei mesi; presentare una domanda formale di valutazione; sostenere vari colloqui con medici, legali ed eventualmente con i familiari.
"Le gemelle Kessler si sono rivolte a noi per la decisione del suicidio assistito", ha dichiarato il portavoce Wega Wetzel. "Stavano considerando questa scelta da diverso tempo. Erano membri dell'organizzazione da oltre sei mesi. Un avvocato e un medico hanno condotto con loro dei colloqui preliminari. Le persone che optano per questa scelta devono assolutamente essere lucide, libere e responsabili. La decisione deve essere ponderata e coerente, ovvero presa nel corso di un lungo periodo e non impulsiva".