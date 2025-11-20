Gemelle Kessler, quel legame che sfida la morte e il mistero della simbiosi esistenziale

La scelta di morire insieme - Le gemelle Kessler avevano da tempo manifestato il desiderio di “andarsene insieme”. Nel testamento avevano disposto che le loro ceneri fossero cremate e deposte in un’unica urna, insieme a quelle della madre e del loro cane. Non erano malate, avevano scelto: negli ultimi giorni Alice ed Ellen hanno sistemato ogni dettaglio. Le lettere alle amiche, i gioielli donati, l’abbonamento al giornale disdetto. Queste ultime volontà non sono solo simboliche, ma rappresentano un progetto di unità anche nella morte: il desiderio di non essere separate neanche nell’aldilà.