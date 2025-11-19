"Amiche care, non siate tristi, ci rivedremo sulle nuvole". È la frase, secondo quello che riporta "Il Messaggero", che apre la lettera che Alice ed Ellen Kessler hanno lasciato alle loro amiche più care, la giornalista Carolin Reiber e la cantante Bibi Johns. Parole scritte a mano, delicate come un saluto pensato con calma, in quella simmetria perfetta che aveva accompagnato tutta la loro vita. Nel plico recapitato a Carolin, 85 anni, c'erano anche alcuni gioielli, tra cui una collana di giada che lei aveva sempre ammirato. "Una lettera piena di gratitudine e di amore", ha raccontato la presentatrice tedesca, che non è riuscita a trattenere le lacrime aprendo la busta. Era stata istruita a farlo solo dopo il 18 novembre, ma quando ha saputo della morte delle amiche non ha resistito. "Sono triste, ma so che è quello che avevano sempre voluto", ha detto con voce rotta. Anche Bibi Johns, 96 anni, ha ricevuto una lettera. In quelle righe le gemelle scrivevano: "Siamo nate insieme, moriremo insieme. Non essere triste". Parole che oggi risuonano come un testamento d'amicizia, la conferma di un legame che, anche fuori dai riflettori, non ha mai perso la sua armonia.