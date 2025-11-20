Gemelle Kessler: ecco perché non riposeranno nella stessa urna della madre

A quanto riporta il "Corriere della Sera", infatti, la normativa cimiteriale bavarese non contempla la possibilità di riesumare ceneri e riunirle in una nuova urna. Al momento non risulta che le sorelle avessero ottenuto un’esenzione, ma è comunque previsto che riposino accanto alla madre. Restano ancora sconosciute le modalità delle esequie, e perfino la DGHS, la società tedesca per la morte umana che ha seguito il loro suicidio assistito, afferma di non essere a conoscenza delle disposizioni sulla tumulazione.