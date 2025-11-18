Fine vita, come funziona in Europa e nel mondo

Ma il primo Paese a introdurre l'eutanasia infantile, senza limiti d'età e previo consenso dei genitori, è stato il Belgio nel 2016. A Bruxelles l'eutanasia è stata legalizzata nel 2003, mentre il suicidio assistito non è esplicitamente legale. In Lussemburgo, dove è stata legalizzata nel 2009, l'eutanasia è possibile solo per gli adulti e per i malati terminali le cui condizioni fisiche o psicologiche causino sofferenze senza prospettive. In Svizzera l'eutanasia volontaria non è legale. Ma l'articolo 115 del codice penale elvetico consente il suicidio assistito se eseguito da una persona, che non sia un medico, che non abbia alcun interesse nella morte del soggetto. Alla classe medica è vietato partecipare attivamente al suicidio assistito, così come lo è per i parenti. La Svizzera consente dunque sia l'eutanasia attiva indiretta, attraverso l'assunzione di sostanze specifiche, sia quella passiva, tramite l'interruzione di trattamenti di cura e mantenimento in vita. Qui è possibile scegliere anche il suicidio assistito sia per gli svizzeri che per gli stranieri.