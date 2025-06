Gra Bretagna, via libera della Camera dei Comuni all'eutanasia

E' arrivato il via libera definitivo all'eutanasia a Londra da parte della Camera dei Comuni. La proposta di legge approvata è destinata a legalizzare per la prima volta in Gran Bretagna il diritto dei malati terminali adulti al suicidio assistito. L'iniziativa era già stata approvata in prima lettura dai deputati a novembre con 330 sì e 275 no, ma c'erano state forti divisioni bipartisan all'interno dei vari partiti. Il testo ha ricevuto 314 voti a favore e 291 contrari. Ora la proposta di legge passa alla Camera dei Lord, dove il sì di una maggioranza pro eutanasia appare scontato.