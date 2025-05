Fine vita, la Corte costituzionale conferma i casi di non punibilità: "Ora una legge"

La Corte costituzionale ancora una volta conferma i casi di non punibilità al suicidio assistito e lancia un appello al Parlamento affinché possa colmare il vuoto legislativo sul "fine vita" che in questo momento persiste nel Paese. Lo hanno scritto i giudici nella sentenza n. 66, con cui hanno ritenuto non fondate varie questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale, sollevate da un Gip di Milano, al quale un pm aveva chiesto di archiviare due procedimenti per aiuto al suicidio. Per la Corte costituzionale infatti non è costituzionalmente illegittimo subordinare, la non punibilità dell'aiuto al suicidio, al requisito che il paziente necessiti, secondo la valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale.