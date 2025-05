Fine vita, il governo impugna la legge della Toscana | Giani: "Governo paradossale, difenderemo la norma"

"Come presidente della Regione Toscana - ha detto ancora Giani -, esprimo profonda delusione per la decisione del governo di impugnare la nostra legge sul fine vita. Questa legge rappresenta un atto di responsabilità istituzionale e di rispetto verso le persone che affrontano sofferenze insopportabili. La nostra normativa è stata elaborata in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2019, che ha indicato la necessità di colmare un vuoto legislativo in materia di suicidio medicalmente assistito. In assenza di una legge nazionale, la Toscana ha scelto di dare risposte concrete ai cittadini, nel pieno rispetto dei principi costituzionali".