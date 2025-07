Eluana Englaro, Piergiorgio Welby, Dj Fabo e gli altri: così è cambiato il fine vita in Italia

Dj Fabo, reso paraplegico e cieco da un incidente d'auto, è morto il 27 febbraio del 2017, attraverso il suicidio assistito, in una clinica in Svizzera, dopo era già legale. Il 40enne chiese aiuto a Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, che lo accompagnò per sottoporsi alla procedura di morte volontaria. Tornato in Italia, Cappato si autodenunciò e fu iscritto nel registro degli indagati per il reato di aiuto al suicidio venendo assolto nel 2019 perché il fatto non sussiste. Con la sentenza 242 del 2019, conosciuta come sentenza dj Fabo/Cappato, la Corte Costituzionale ha sancito in parte l'illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale così da escludere la punibilità per chi agevoli il proposito di suicidio autonomamente.