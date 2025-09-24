Fine vita, associazione Coscioni: 79enne ligure con neuropatologia morto in Svizzera con il suicidio assistito

Dopo il diniego al fine vita ricevuto dall'Azienda sanitaria locale, un 79enne ligure, affetto da patologia neurodegenerativa, è morto in Svizzera, dove ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito. L'uomo è stato accompagnato da Roberta Pelletta e Cinzia Fornero, iscritte a Soccorso Civile, l'associazione che fornisce assistenza alle persone malate che hanno deciso di porre fine alle proprie sofferenze all'estero, e di cui è presidente e rappresentante legale Marco Cappato.