La Sardegna approva la legge sul fine vita: è la seconda Regione in Italia

La Sardegna è la seconda Regione in Italia, dopo la Toscana, ad avere una legge sul fine vita. Il Consiglio regionale ha approvato il testo della maggioranza di campo largo con 32 voti favorevoli, 19 contrari e un'astensione, dopo un dibattito che ha fatto emergere le divisioni tra gli schieramenti politici. Il provvedimento è stato redatto sulla base di quello proposto dall'associazione Luca Coscioni. La norma punta ad applicare procedure sui tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, su impulso della sentenza della Consulta del 2019.