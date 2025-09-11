Ddl fine vita: i nuovi emendamenti escludono il ricorso a personale, strumentazioni e farmaci del Ssn

Tra le proposte di modifica anche quella relativa al cambiamento del Comitato nazionale di valutazione. Nella stesura del disegno di legge dovrebbe essere di nomina governativa e avrebbe il compito di valutare le richieste di fine vita. L'emendamento prevede invece che sia sostituito dal Centro di coordinamento nazionale dei vari comitati etici territoriali già esistenti. Gli emendamenti hanno la firma del senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia e Ignazio Zullo di Fratelli d'Italia.