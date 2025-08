Fine vita, Zullo (Fdi) a Tgcom24: "Lavoriamo a una legge equilibrata e condivisa"

Si torna a discutere sul fine vita dopo il caso di Martina Oppelli, la 50enne triestina malata di sclerosi multipla che ha scelto di morire in Svizzera dopo che in Italia le era stato negato il suicidio assistito. "Stiamo lavorando in Senato" a un disegno di legge sul tema che "ponga in equilibrio il diritto alla vita con il principio dell'autodeterminazione", ha spiegato a Tgcom24 Ignazio Zullo, capogruppo per Fratelli d'Italia in commissione Sanità al Senato. La futura norma dovrà coniugare "la necessità di sostenere le fragilità" di questi pazienti "attraverso reti di assistenza e percorsi di cure palliative con una valutazione fondata sui princìpi dettati dalla Corte costituzionale, affinché l'aiutante al suicidio non sia punito. Su questo ci stiamo confrontando", ha aggiunto Zullo. "Arriveremo a una legge più condivisa possibile, che non crei divisioni nel corpo sociale" e che "vada incontro alla Corte costituzionale e tenga conto anche del diritto alla tutela della vita delle persone, per non arrivare alla deriva sociale della cultura dello scarto o della morte", ha concluso Zullo.