Fine vita, il video-appello di Laura Santi ai parlamentari: "Bocciate il ddl, non è umano"

Il video-appello - "Io sono Laura Santi. E quando vedrete questo video non ci sarò più, perché avrò deciso di smettere di soffrire per mia volontà e mio diritto". Comincia così il video-appello della giornalista, che ha scelto il suicidio assistito dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute nell'ultimo anno. "Nessuno sa di questo video: è un regalo che faccio a me stessa", prosegue Santi. Che sul disegno di legge sul fine vita chiede ai parlamentari di "ragionare. Vi dibatterete non da membri di partito, ma persone dotate di testa e di cuore, persone che potrebbero avere persone con questi problemi. Voi state andando a dibattere di un disegno di legge che non va emendato, ma va bocciato. Vi chiedo di bocciarlo perché non è da essere umani, il suo intento non è di regolamentare il fine vita, ma di escludere questo diritto".