"Non ho tempo per aspettare un altro no" Fine vita, Martina Oppelli ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera | "Nel vuoto il mio appello per una legge in Italia"

La 50enne triestina, affetta da sclerosi multipla e sostenuta dall'associazione Luca Coscioni, è morta in mattinata. Il 4 giugno aveva ricevuto un terzo no dall'azienda sanitaria locale perché "non era sottoposta ad alcun trattamento di sostegno vitale"