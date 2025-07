Terzo no al suicidio assistito, 49enne triestina: "Valuto la Svizzera"

Martina Oppelli, la 49enne triestina tetraplegica che da vent'anni è affetta da sclerosi multipla, ha presentato una nuova opposizione al diniego dell'azienda sanitaria locale per accedere al suicidio assistito. Il 4 giugno, fa sapere l'associazione Luca Coscioni, la donna ha ricevuto il terzo diniego perché non avrebbe alcun trattamento di sostegno vitale in corso. E ora la 49enne sta pensando a soluzioni alternative: "Basta soffrire, valuto di andare in Svizzera", ha detto.