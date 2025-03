Suicidio assistito, il "no" del Tribunale di Trieste alla richiesta di una donna malata di sclerosi multipla

Commenta duramente la sentenza anche Martina Orpelli, la donna che lotta per avere il suicidio assistito: "Come faccio io, totalmente immobile, a bere, a mangiare, ad assumere farmaci nelle 24 ore, poiché necessito di antiepilettici anche la notte? Chi mi schiaccia la pancia fino a frullarla per riuscire ad espletare i bisogni fisiologici? Chi mi lava? Chi mi cambia i presidi per l'incontinenza? Chi si spezza la schiena per riuscire a piegarmi anche solo una gamba o per mettermi a letto o a sistemarmi sulla carrozzina? Chi mi accende il computer per poter accendere i comandi vocali indispensabili per lavorare? Evidentemente io sono qui 'a pettinare le bambole', citando Bersani", osserva la donna. "Avendo una invalidità certificata del 100 per cento con gravità riconosciuta ai sensi della legge 104, mi chiedo dunque se le commissioni esaminatrici non si siano sbagliate", prosegue Martina, attraverso una nota diffusa dalla Coscioni.