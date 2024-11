Perugia, malata di sclerosi multipla ottiene dall'Ausl il via libera al suicidio assistito

"Sono anni che lotto per difendere la libertà di scelta alla fine della vita" ha detto Santi. "Una battaglia - ha aggiunto - che porto avanti, per me e per tutte le persone che si trovano si troveranno in situazioni simili, da molto prima che la mia malattia si aggravasse e mi rendesse completamente tetraplegica, preda di dolori, spasmi e sofferenze quotidiane. Ora sono felice di sentirmi veramente libera di scegliere. I tempi di risposta del Servizio sanitario regionale, così come sono ora, sono intollerabili perché aggiungono sofferenza a sofferenza. Per questo, se ci fosse stata una legge regionale che stabilisce tempi certi di verifica, avrei evitato circa due anni di attesa. Mi auguro che il prossimo Consiglio regionale voglia finalmente discutere e approvare la legge Liberi subito, come chiediamo insieme all'associazione Luca Coscioni da due anni".