Perugia, malata sclerosi multipla denuncia Ausl per non risposta su suicidio assistito

Azioni legali in seguito a ritardi e omissioni

Oltre alle contestazioni in sede penale per omissione di atti d'ufficio, è stata annunciata anche un’azione in sede civile. Si tratta di un ricorso d’urgenza in Tribunale (che inizierà con un'udienza che è stata fissata per il 20 giugno) in cui si chiede un ordine del Giudice nei confronti dell’azienda sanitaria deve adempiere al completamento della procedura di verifica anche delle modalità e il parere del Comitato Etico.