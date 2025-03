Marco Cappato a processo per il suicidio assistito di Massimiliano Scalas

Tutto inizia il 5 dicembre 2022, quando Massimiliano Scalas, 44enne malato da sei anni di sclerosi multipla pubblica su Youtube un video appello in cui esprime la sua volontà di morire "a casa sua". Nel video, descrive la sua condizione fisica: "Sono quasi completamente paralizzato - dice - e faccio fatica anche a parlare". Secondo la legge, lui non è riconosciuto come malato che necessita di sostegno vitale, dal momento che non usufruiva di nessun tipo di terapia medica o apparecchiature tecnologiche che gli garantissero sostegno vitale. Tuttavia, secondo l'Associazione Luca Coscioni il suo sostegno vitale era strettamente dipendente dall’assistenza di altre persone. Per questo motivo, Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese decisero comunque di accompagnarlo in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito. "Un'azione di disobbedienza civile", sostiene ora Cappato dopo l'imputazione coatta.