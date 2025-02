Fine vita, primo caso di suicidio assistito in Lombardia

In merito al caso della donna in Lombardia, Gallo e Cappato sottolineano che "se fosse stata in vigore la nostra legge di iniziativa popolare "Liberi subito", la 50enne avrebbe potuto seguire una procedura chiara e definita invece di dover affrontare, insieme al personale sanitario, una corsa a ostacoli durata 9 mesi. Chiediamo al presidente Fontana di tornare sulla materia, riesaminando il contenuto della nostra legge ed emanare un atto di Giunta, come preannunciato dal presidente Zaia in Veneto".