Fine vita, la Consulta dice no all’intervento di terzi: "Accettabile solo l'autosomministrazione"

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso di una paziente toscana affetta da sclerosi multipla, impossibilitata a somministrarsi il farmaco per il suicidio assistito a causa della totale paralisi. Il Tribunale di Firenze aveva chiesto di dichiarare incostituzionale l'articolo 579 del Codice penale, che punisce l'omicidio del consenziente, per consentire a un terzo di somministrare il farmaco al posto della paziente. Ma la Consulta ha giudicato il ricorso inammissibile, ritenendo che il giudice non avesse svolto verifiche sufficienti sulla disponibilità di dispositivi che permettano al malato l'autosomministrazione, come pompe infusionali attivabili con comandi vocali o oculari. La decisione riaccende il dibattito sul diritto alla morte volontaria e sul ruolo del Servizio sanitario nazionale nel garantire i mezzi per esercitarlo.