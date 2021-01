Portogallo, il Parlamento approva la legge sull'eutanasia

agenzia

Il Parlamento portoghese ha approvato il disegno di legge che autorizza la morte medicalmente assistita. Il testo è stato approvato con 136 voti favorevoli, 78 contrari e quattro astenuti. La proposta per cambiare la legge in vigore era stata approvata nel febbraio 2020, aprendo la strada per il voto in Aula nonostante la Chiesa chiedesse invece un referendum.