Iva Zanicchi sulle gemelle Kessler: "Vado controcorrente, per me la vita è sacra"

"Sono rimasta molto colpita dalla loro decisione", confessa l'interprete di "Zingara", con tono fermo, ma commosso. Ammette di comprendere che ognuno, davanti alla fragilità dell’età e alla malattia, possa cercare una via che rispecchi la propria dignità, ma lei, da credente e donna d’altri tempi, fatica ad accettare l’idea di scegliere consapevolmente la fine.