Crisi energia, Meloni: "Ue poco coraggiosa, non escludiamo scostamento di bilancio"

Sui conti pubblici italiani, Meloni ha rassicurato: "Quando siamo arrivati al governo avevamo un deficit all'8,1%. Ora è al 3,1% e la previsione del governo era del 3,3%. Ovviamente dispiace perché siamo vicinissimi all'obiettivo, ma abbiamo fatto meglio delle nostre previsioni". A gravare, sempre secondo la premier, sarebbero ancora gli strascichi del Superbonus: "Pesa il disordine passato. Qualcuno ha lasciato dei debiti che il governo successivo ha dovuto pagare per 5 anni, finiremo di pagarli quando arriveranno le prossime elezioni politiche". Si tratta, secondo i calcoli del governo, di un "impatto di 140 miliardi. Noi possiamo sempre fare meglio, ma oggettivamente abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Non penso che si potesse andare oltre la politica seria che abbiamo fatto", ha concluso Meloni. "I conti sono in ordine, nessuno oggi può dire che l'Italia non abbia i conti in ordine".