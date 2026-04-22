Giorgetti: "Sale il deficit, non escludo che l'Italia si muova da sola sui conti"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026. Dopo il Cdm il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa, ha risposto a chi gli domandava se, in caso di mancato intervento dell'Europa, l'Italia possa fare da sola sullo scostamento. "Non lo escluderei", ha affermato il ministro che ha poi aggiunto: "Però, siccome parlando con i miei colleghi in tanti si ritrovano come me a fare il medico nell'ospedale da campo, in tanti condividiamo il nostro stesso modo di vedere la situazione: abbiamo feriti che arrivano da tutte le parti e che dobbiamo curare. Non possiamo dargli l'aspirina".