Eurostat: 53 milioni di residenti in Europa in meno nel 2100

Secondo le ultime proiezioni demografiche di Eurostat, la popolazione dell'Ue dovrebbe diminuire dell'11,7% tra il 2025 e il 2100. Ciò si traduce in una prevista riduzione di 53 milioni di persone nell'Ue entro l'inizio del prossimo secolo. Nel 2025, la popolazione dell'Ue era stimata a 451,8 milioni di abitanti, avendo ripreso il suo trend di crescita nel 2022 dopo l'interruzione causata dalla pandemia di Covid-19 nel 2021. Guardando al futuro, si prevede che la popolazione continuerà ad aumentare nei prossimi tre anni, raggiungendo il picco di 453,3 milioni nel 2029, per poi diminuire gradualmente fino a 398,8 milioni entro il 2100.

