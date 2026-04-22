Dl sicurezza, il governo pone la fiducia e annuncia la correzione: caos alla Camera

Il decreto sicurezza va avanti alla Camera, il governo pone la fiducia e si attende il varo definitivo entro venerdì. Intanto, la norma sugli incentivi per i rimpatri si corregge, ma non viene eliminata, annuncia Giorgia Meloni. Dopo il caos alla Camera sull'emendamento per venire incontro agli appunti del Colle, sfumato in extremis, la premier indica la strada che intende seguire l'esecutivo: un decreto ad hoc da approvare in Cdm che raccolga i rilievi del Quirinale e degli avvocati. La presidente del Consiglio rigetta comunque al mittente le critiche e anzi rivendica il "buon senso" della misura e annuncia che "i rilievi tecnici", arrivati da Quirinale e avvocati, sarebbero stati risolti con un altro provvedimento. "Io non lo considero un pasticcio" e "la norma rimane perché è di buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni". Mentre il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo in aula, ha detto che i rimpatri non li ha inventati il centrodestra e che il governo "andrà avanti con determinazione".