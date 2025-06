Dl Sicurezza, la Cassazione rileva "criticità" nel provvedimento

Gli ermellini hanno anche rilevato alcuni nodi contenuti nel provvedimenti, legati all'inasprimento delle misure per chi manifesta. La relazione dei supremi giudici ha evocato "le fondamentali libertà di manifestazione del pensiero e di riunione, nonché il diritto di sciopero, a fronte di molte fattispecie incriminatrici" e "delle molte circostanze aggravanti suggestivamente definite 'di luogo e di contesto', le quali "vanno deliberatamente a colpire, a scopo evidentemente repressivo, l'area della manifestazione del dissenso". Citando anche la dottrina in materia, l'ufficio della Cassazione osserva come si ritenga "da più parti assai dubbio che per ognuna delle nuove ipotesi di reato, per ognuno dei nuovi aumenti di pena, per ognuna delle nuove circostanze aggravanti e per ognuna delle nuove cause ostative all'applicazione di misure alternative alla detenzione, tali principi costituzionali siano rispettati".