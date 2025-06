Bologna, 7mila metalmeccanici bloccano la tangenziale, Questura: via alle denunce

Oltre 7mila metalmeccanici hanno invaso la tangenziale di Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, bloccando il traffico. La manifestazione è stata autorizzata dalla Questura ma solo per il corteo: "Nessuna autorizzazione per lo stop in tangenziale, subito via alle denunce". Alcuni camionisti e automobilisti che hanno percorso le corsie parallele rispetto a quelle occupate dalla manifestazione hanno suonato i clacson in segno di solidarietà. L'invasione di un tratto di tangenziale è durata circa trenta minuti, la strada è stata quindi riaperta.