Sciopero del 20 giugno, altro venerdì nero per i mezzi pubblici | Bus, metro treni e aerei: orari e fasce di garanzia

Il 20 giugno si profila un altro venerdì nero di un mese non felice per i trasporti. Bus, treni, metropolitana e aerei rischiano forti disagi a circolazione e programmazione per lo sciopero generale proclamato dai sindacati Usb, Sgb e Cub. Le motivazioni dell'agitazione vanno dai rinnovi dei contratti, alla richiesta di aumenti salariali e investimenti su sanità, scuola, trasporti e welfare e all'appello per un cessate il fuoco a Gaza. Lo sciopero durerà 24 ore.