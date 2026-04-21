"Il governo e la maggioranza stanno andando deliberatamente allo scontro con il Colle - l'accusa del Pd per voce della capogruppo Chiara Braga -. Si tratta di un fatto molto grave: siamo davanti a una fibrillazione istituzionale senza precedenti. Le dichiarazioni del sottosegretario Molteni e dei Presidenti della Commissione Affari Costituzionali e della Giustizia della Camera, che hanno annunciato l'assenza di emendamenti, confermano un atteggiamento inaccettabile forzando l'esame parlamentare e adesso anche i rapporti con il Quirinale. Governo e maggioranza stanno tentando, in modo evidente, di arrampicarsi sugli specchi sostenendo che non vi fosse alcuna volontà di intervenire sulla norma, quando i fatti dimostrano il contrario, a partire dall'incontro di oggi tra il Presidente della Repubblica e il sottosegretario Mantovano. Il Partito Democratico denuncia con forza questa deriva e chiede il ripristino immediato di un corretto e trasparente iter parlamentare. Non si può procedere prendendo in giro le opposizioni e ignorando le regole e il confronto".

