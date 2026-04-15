Parole destinate al giovane coraggioso sono arrivate anche da lei, dalla professoressa che lui stesso ha salvato. "Oggi sono tre settimane, io ogni tanto rivedo la scena e ti vedo sbucare dall'aula e dare quella pedata. È stata una pedata decisiva. Hai avuto un coraggio che mi ha sorpreso", ha detto Chiara Mocchi. "Sono contenta per te, per i tuoi genitori e sono sicura che il tuo presente e il futuro ti sorriderà. Hai avuto un sangue freddo che mi ha accompagnato in questi giorni di convalescenza", ha aggiunto. E agli altri ragazzi presenti al ministero insieme ai docenti e alla dirigente scolastica: "So che avete un supplente. Studiate bene e preparatevi all'esame". La docente ha poi ringraziato il personale scolastico che è intervenuto in suo soccorso negli istanti successivi all'aggressione. E rivolgendosi ancora ai suoi alunni: "Non mollate mai. Adesso andate avanti. Pregate per me, sarà lunga, ma io non vi lascio, siete in buone mani".