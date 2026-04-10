Prof accoltellata a Trescore Balneario, il Tribunale per i Minori: "Il tredicenne andrà in comunità"

Il tredicenne che ha accoltellato la prof di francese a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, è socialmente pericoloso e andrà in comunità, non appena sarà individuata una struttura adatta a lui: lo ha stabilito la gip del Tribunale per i Minori. Il trasferimento non potrà però essere immediato perché lo studente, minore di 14 anni, non è imputabile ed è in una età particolarmente delicata. La mattina del 25 marzo, a scuola, aveva colpito con diversi fendenti al collo Chiara Mocchi, sua insegnante. Un'aggressione annunciata sui social e ripresa con il cellulare a tracolla. Da quel giorno il ragazzino si trova in una struttura sanitaria, affidato ai servizi sociali e seguito dal reparto di neuropsichiatria infantile.