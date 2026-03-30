Prof accoltellata a Bergamo, gli studenti: "Chi ha visto la scena ora è sotto shock"
A "Fuori dal Coro" alcuni studenti: "La Prof severa ma giusta, le aveva messo un 4"
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Alcuni studenti commentano l'aggressione a coltellate filmata e trasmessa in streaming su Telegram avvenuta tra i corridoi della scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ai danni della professoressa di francese di 57 anni Chiara Mocchi. "Sembra che non te lo aspetteresti mai da lui, la mia amica che era in classe ed ha visto la scena della coltellata ora è scioccata" ha detto una ragazza.
"Lui era un po' arrabbiato perché la Prof gli aveva messo 4 da quel che ho capito. Il suo migliore amico stava correndo per andare a salvarli e ci ha detto di non andare perché lui era pericoloso" prosegue un'altra studentessa. "Noi abbiamo conosciuto la Mocchi, è stata la nostra professoressa, ed è una persona molto severa ma comunque giusta. Ci ha aiutato a maturare. Io non credo che questo sia un gesto isolato" ha aggiunto un altro gruppo di studenti fuori la scuola.
"Siamo una famiglia distrutta" ha commentato il padre del ragazzo con voce spezzata all'inviata di "Fuori dal Coro" il cui figlio, la sera prima dell'aggressione, avrebbe scritto una sorta di manifesto dal titolo: La soluzione finale.