Prof accoltellata a Bergamo, gli studenti: "Chi ha visto la scena ora è sotto shock"

"Lui era un po' arrabbiato perché la Prof gli aveva messo 4 da quel che ho capito. Il suo migliore amico stava correndo per andare a salvarli e ci ha detto di non andare perché lui era pericoloso" prosegue un'altra studentessa. "Noi abbiamo conosciuto la Mocchi, è stata la nostra professoressa, ed è una persona molto severa ma comunque giusta. Ci ha aiutato a maturare. Io non credo che questo sia un gesto isolato" ha aggiunto un altro gruppo di studenti fuori la scuola.