Prof accoltellata a Bergamo, l'amica dell'aggressore: "Voleva uccidere i suoi genitori ma sono riuscita a fermarlo"

Lei è una ragazza di sedici anni che si fa chiamare "Euno". Di lei si era invaghito e le aveva fatto confessioni e rivelato i suoi piani più oscuri. I due si sono conosciuti su TikTok, dove lei era rimasta colpita dai video pubblicati dal ragazzo; da lì è iniziata una fitta amicizia digitale che li ha portati a diventare confidenti. È stata proprio lei a ricevere le prime ammissioni sui desideri omicidi del giovane verso i genitori e a tentare di dissuaderlo dal piazzare bombe a scuola. La mattina dell'agguato, il ragazzo le ha inviato un link tramite messaggio, avvisandola che avrebbe iniziato la diretta di lì a poco: la giovane si è così ritrovata a essere uno dei tre spettatori che hanno assistito, in tempo reale, all'accoltellamento della professoressa Mocchi.