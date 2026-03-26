Prof accoltellata, il legale: "Tredicenne seguito da uno psicologo per il rapporto conflittuale con la docente"

Era seguito da uno psicologo il tredicenne che ha accoltellato una insegnante, ferendola in modo grave, in una scuola della provincia di Bergamo. Lo sottolinea il legale della famiglia, precisando che il "percorso di supporto psicologico" era stato "voluto e attivato dalla famiglia stessa proprio a causa del rapporto scolastico problematico e conflittuale con la docente", una "situazione già nota anche all'istituzione scolastica e manifestatasi sin dagli anni precedenti".