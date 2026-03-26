Prof accoltellata a Trescore Balneario (Bergamo), un collega: "Lavoriamo in un clima di costante tensione"

Sui motivi che si celano dietro all'aumento degli episodi di violenza a scuola, il collega di Chiara Mocchi non ha dubbi sul fatto che derivino in parte da comportamenti sbagliati delle famiglie. "Un problema grave è quello delle aggressioni verbali e anche fisiche dei genitori nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico", dice il rappresentante Rsu. Restano da chiarire intanto le ragioni che abbiano spinto il 13enne, non imputabile in quanto minorenne, a riprendere con una diretta social l'aggressione all'insegnante. Nelle immagini si vede lo studente entrare indisturbato nell'istituto e incrociare la vittima nel corridoio dove poi è avvenuto l'accoltellamento.