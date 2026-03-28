Sono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni nel corridoio del primo piano della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Da giovedì l'insegnante di 57 anni, di Berzo San Fermo, si trova in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva. Il tredicenne, che per l'età non è imputabile, si trova, invece, in una struttura protetta, anche a sua tutela. Lo ha stabilito la Procura per i minorenni di Brescia, competente anche per Bergamo e provincia. La procuratrice Giuliana Tondina ha aperto due fascicoli: uno di natura penale, per ricostruire i fatti (le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo), e l'altro civile, per permettere di intervenire con provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne.