Trescore Balneario (Bergamo), la scuola dov'è stata accoltellata la prof
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Uno penale e uno civile per decidere il futuro del 13enne. Migliorano, intanto, le condizioni della docente aggredita a scuola
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Sono in continuo miglioramento le condizioni di Chiara Mocchi, la professoressa di francese che mercoledì mattina è stata accoltellata da un suo studente di 13 anni nel corridoio del primo piano della scuola media "Leonardo da Vinci" di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Da giovedì l'insegnante di 57 anni, di Berzo San Fermo, si trova in reparto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo un intervento chirurgico e il ricovero in terapia intensiva. Il tredicenne, che per l'età non è imputabile, si trova, invece, in una struttura protetta, anche a sua tutela. Lo ha stabilito la Procura per i minorenni di Brescia, competente anche per Bergamo e provincia. La procuratrice Giuliana Tondina ha aperto due fascicoli: uno di natura penale, per ricostruire i fatti (le indagini sono affidate ai carabinieri di Bergamo), e l'altro civile, per permettere di intervenire con provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne.
Il video dell'aggressione filmato dallo stesso 13enne, molto crudo, ora è agli atti dell'inchiesta della Procura per i minorenni di Brescia. Dura meno di due minuti, durante i quali il ragazzino entra nella scuola di Trescore Balneario, sale al primo piano e accoltella la sua prof in corridoio, per poi scappare in cortile. Sono le 7.41, si legge sul display del telefonino, e il video è concitato e mosso perché il tredicenne ha utilizzato il cellulare tenendolo appeso al collo.
"Non porto rabbia né paura nel cuore, spera che 'questa ferita' non diventi un muro ma un ponte": Chiara Mocchi, la docente accoltellata in una lunga lettera dal letto di ospedale, per prima cosa, ha pensato ai ragazzi che hanno assistito all'aggressione, definita "un incubo", assicurando che tornerà a insegnare. Le sue parole erano arrivate al termine di una giornata caratterizzata dalla diffusione di altre parole: quelle che il tredicenne che l'ha accoltellata aveva invece affidato a Telegram in cui spiegava nel suo "manifesto" online: "Ucciderò la mia insegnante di francese. La scelta non è casuale, le piace prendermi di mira, umiliarmi davanti a tutti, fare commenti cattivi, battute non divertenti e giustificare la violenza contro di me".
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Il 13enne stesso, che ora si trova in una comunità protetta, ha anche spiegato che alla base del suo gesto c'era un esame sul disturbo dell'attenzione (ADHD), spiegando che avrebbe voluto uccidere il padre ma poi non ha trovato "il coraggio". Nell'interrogatorio, ha spiegato l'avvocato della famiglia Carlo Foglieni, il ragazzo "appariva come distaccato dalla realtà, circostanza che rafforza il timore che possa essere stato fortemente influenzato da terzi".
Il giovane era seguito, ha spiegato, professionalmente proprio per il rapporto conflittuale con la professoressa di francese. E i genitori sperano che le indagini "possano approfondire l'eventuale ruolo di soggetti conosciuti dal minore attraverso i social network, che potrebbero aver esercitato un'influenza negativa e verosimilmente determinante su un ragazzo di soli tredici anni, in una condizione di particolare fragilità, inducendolo a compiere un gesto di tale gravità".