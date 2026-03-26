Trescore Balneario (Bergamo), il manifesto del 13enne

Aveva preparato tutto nei minimi dettagli: dall'abbigliamento, al video condiviso in diretta social, al manifesto - chiamato "Soluzione finale" e scritto in inglese - in cui spiega le ragioni dell'accoltellamento: "Non posso più vivere così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Ne ho abbastanza. Ucciderò la mia insegnante di francese." Inizia così il documento affidato al web dal 13enne di Trescore Balneario che ha aggredito la sua professoressa.