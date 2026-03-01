L'ereditiera nota in tutto il mondo ha spiegato come la diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività ricevuta da adulta l'abbia aiutata a comprendere la sua vita, la sua creatività e le sue difficoltà sin dall'infanzia. Ha parlato di iperattività mentale, di idee che non si fermano mai, di notti insonni e di come la sua mente sempre in movimento sia al tempo stesso una fonte di energia inesauribile e di sfida quotidiana. Oggi ha detto di considerare l'ADHD quasi un "superpotere", capace di alimentare curiosità, creatività e audacia imprenditoriale, pur riconoscendo quanto sia stata difficile viverlo senza comprendere cosa stesse accadendo dentro di sé quando era bambina.