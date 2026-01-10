Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
NON E' UNA FUGA

Vita senza social, nel 2026 il vero trend è "sparire": ecco perché

Dalla scelta di alcune star a un desiderio sempre più condiviso anche tra le persone "comuni": meno visibilità, meno pressione, più controllo sulla propria vita

10 Gen 2026 - 07:00
© Istockphoto

© Istockphoto

C'è stato un tempo in cui non esistere online equivaleva a non esistere affatto. Nel 2026 succede l'opposto: il vero colpo di scena è sparire. O almeno farlo con eleganza. Non è una rivoluzione rumorosa, ma una sottrazione studiata, quasi chic. Un passo indietro che, paradossalmente, dice molto più di mille stories. A inaugurare questa nuova discrezione digitale sono stati, come spesso accade, i vip. Quando Laura Pausini ha cancellato all'improvviso i suoi profili social, il gesto è sembrato inizialmente un mistero, poi una dichiarazione. Non rabbia, non fuga, ma una pausa consapevole. Anna Valle lo dice da tempo, senza drammi: "La mia piccola rivoluzione è non essere sui social". Nessun proclama, nessuna crociata. Solo una scelta.

Leggi anche

Laura Pausini lascia i social per ricominciare da sé: "Passavo troppo tempo davanti allo schermo"

L'assenza come nuovo linguaggio del potere

 Per decenni la visibilità è stata sinonimo di successo. Essere sempre presenti, sempre reperibili, sempre "on" era quasi un dovere sociale. Oggi qualcosa si è incrinato. Non postare ogni momento, non rispondere immediatamente, non trasformare la propria vita in contenuto continuo è diventato un messaggio chiaro: possiedo il mio tempo. In un mondo iper connesso, l'irraggiungibilità parziale è il nuovo lusso. Chi può permettersela comunica autonomia, controllo, equilibrio. Un po' come scegliere di non indossare loghi vistosi: meno esposizione, più identità.

Vivere senza documentare (e senza giustificarsi)

 Il cambiamento è sottile ma profondo. Viaggi senza foto, cene senza stories, momenti importanti custoditi invece che condivisi. Non per segretezza, ma per autenticità. La domanda non è più "come verrà online?", ma "come lo sto vivendo davvero?". Il silenzio digitale non è disinteresse, è selezione. È decidere cosa merita di restare privato. E, in un'epoca in cui tutto è potenzialmente pubblico, la privacy diventa una scelta estetica.

Leggi anche

Vip in cerca di normalità, così Meghan Markle riapre il dibattito sulla fuga dalla mondanità

Minimalismo anche online

 Il termine circola da tempo, ma oggi assume una nuova eleganza. Il digital decluttering non è solo eliminare app o silenziare notifiche. È ridurre la propria identità digitale all’essenziale. Profili dormienti, post rari, contenuti scelti con cura. Come nella moda o nell'interior design, il minimalismo diventa una dichiarazione di stile.

Leggi anche

Alessandra Amoroso, quella foto "rubata" e l'importanza di capire quando ritirarsi dai social

La stanchezza dell'iper-visibilità

 Dietro questo trend c'è anche una fatica collettiva. Algoritmi, metriche, like, engagement: la promessa di connessione si è spesso trasformata in pressione. Essere sempre visibili significa essere sempre giudicabili. Sempre confrontabili. Sempre misurabili. Sottrarsi, anche solo in parte, diventa un gesto di tutela personale. Non sorprende che il benessere mentale sia ormai al centro del discorso digitale. Meno esposizione, meno ansia. Più spazio interiore.

Non una fuga, ma un cambio di forma

 Attenzione però: non è la fine dei social. Le piattaforme restano, ma cambiano le modalità. Crescono le micro-community, i canali privati, le newsletter, i podcast, i contenuti lunghi e meno gridati. La comunicazione non scompare, si sposta. Nel 2026 il lusso non è solo ciò che si possiede, ma ciò che si protegge: il tempo, l’attenzione, la vita non mediata. Non postare diventa un gesto culturale. Essere offline, anche a tratti, un segnale di equilibrio.

Il vero lusso? Proteggere

 Sparire dai social non è un obbligo, né una soluzione universale. Ma il fatto che stia diventando un desiderio, un valore, perfino un simbolo di status racconta molto del nostro tempo. In un mondo che chiede continuamente di mostrarsi, scegliere quando non farlo è forse la forma più sofisticata di libertà.

Ti potrebbe interessare

social

Sullo stesso tema