Vita senza social, nel 2026 il vero trend è "sparire": ecco perché

Il cambiamento è sottile ma profondo. Viaggi senza foto, cene senza stories, momenti importanti custoditi invece che condivisi. Non per segretezza, ma per autenticità. La domanda non è più "come verrà online?", ma "come lo sto vivendo davvero?". Il silenzio digitale non è disinteresse, è selezione. È decidere cosa merita di restare privato. E, in un'epoca in cui tutto è potenzialmente pubblico, la privacy diventa una scelta estetica.