Vip in cerca di normalità, così Meghan Markle riapre il dibattito sulla fuga dalla mondanità

Non solo Meghan Markle - Meghan non è sola. Attorno a lei, un’intera generazione di vip sembra aver capito che la normalità non è un ripiego, ma una forma di bellezza nuova. Jennifer Lawrence, ad esempio, è la diva che fa la spesa in tuta e ha sempre difeso con tenacia la propria privacy. Ha raccontato più volte di voler “vivere la vita vera”, con amici non famosi e abitudini ordinarie, lontana dai riflettori. Selena Gomez dopo anni di pressione mediatica, ha trasformato il suo rapporto con il pubblico: parla di salute mentale, di limiti e dell’importanza di sparire quando serve. Zendaya è una delle star più visibili del mondo, eppure mantiene un rigore quasi monacale sulla sua vita privata. La normalità, per lei, è protezione. Blake Lively con Ryan Reynolds ha costruito una vita domestica sorprendentemente ordinaria per due star: niente sovraesposizione dei figli, niente vita social senza filtro; Adele ha più volte diochiarato di essere una mamma che canta. Prima di tutto viene suo figlio. Ma la lista delle vip riservate è ancora molto lunga .